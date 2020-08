Heistse reisbureaus en collega’s ongerust over toekomst: “Nu Belgen niet langer welkom zijn, is de crisis compleet” Antoon Verbeeck

21 augustus 2020

08u14 0 Heist-Op-Den-Berg Marita Poortmans en Eric Van den Acker, beiden zaakvoerder van een zelfstandig reisbureau in Heist-op-den-Berg, zijn twee van de drijvende krachten achter SOS Travel Save or Sink, een organisatie die in naam van de reissector een noodkreet slaakt. Sinds 15 maart is de omzet volledig weggevallen. “Zo'n 96.000 jobs staan op de helling”, klinkt het.

Marita staat al 20 jaar aan het roer van reisbureau Selectair Travel Projects langs de Leopoldlei in Heist. Eric is al meer dan 30 jaar zaakvoerder van Inforeizen, een bureau uit de Lange Rechtestraat in Hallaar dat gespecialiseerd is in intercontinentale reizen. “We hebben verschillende aanslagen, faillissementen en natuurrampen overwonnen, maar dit is van een totaal andere orde”, vertelt Eric “Nochtans ligt het niet aan onze inzet. De laatste maanden hebben wij hemel en aarde bewogen voor onze klanten. Reizen annuleren, herboeken, opnieuw annuleren, nog eens herboeken, klanten repatriëren,... zonder enige vergoeding. Dit kan niet blijven duren. Op deze manier wordt het een bloedbad. Zo’n 96.000 mensen zijn actief in onze sector en hun jobs staan op de helling."

De laatste maanden hebben wij hemel en aarde bewogen voor onze klanten. Reizen annuleren, herboeken, opnieuw annuleren, nog eens herboeken, klanten repatriëren,... zonder enige vergoeding. Eric Van den Acker

Staycations beu

Met SOS Travel, een groepering van zo’n 450 bureaus, wil men de alarmbel gaan luiden bij de overheid, virologen en consumentenverenigingen. “Er zijn al op verschillende kabinetten gesprekken geweest, zonder gevolg. Een duidelijk toekomstperspectief is er momenteel niet”, legt Marita uit. “Men was van mening dat onze sector opnieuw kon opstarten vanaf half juni. Maar het beperkte aanbod van amper 5 procent, de verwarrende communicatie van de verschillende overheden en virologen, het constante wijzigen van de kleurencodes maakt het ons onmogelijk om onze job uit te oefenen. En nu de Belgen niet langer welkom zijn op vele Europese bestemmingen is de crisis helemaal compleet. De mensen zijn de staycations beu en staan te popelen om te reizen. Veilig reizen is perfect mogelijk naar bepaalde bestemmingen, als je de maatregelen volgt.”

Gepassioneerd

“Wij vragen ten eerste langdurige financiële steun om te kunnen overleven en een platform waarbij wij in dialoog kunnen aangaan met politici en virologen om een veilige heropstart van onze sector te bespreken. Wij laten het hoofd niet hangen. Wij zijn allebei gepassioneerd en professioneel bezig met reizen en gaan door het vuur voor onze klant. Nu gaan we door het vuur voor onze sector en onze collega’s.”