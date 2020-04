Heistse raadsleden volgen vanavond raadszitting in eigen kot (als ze internet en camera hebben) Antoon Verbeeck

21 april 2020

21u06 0 Heist-Op-Den-Berg De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in Heist-op-den-Berg vindt vanavond achter gesloten deuren plaats.

Enkel voorzitter van de raad Carl De Bie (Open Vld), algemeen directeur Hans Welters en raadsleden Tamara Ceuppens (Vlaams Belang), Marcel Van Hoof en Jan Baestaens (beiden ETA+) namen plaats in de raadzaal, de overige raadsleden volgen thuis de zitting bij via videoconferentie. “Met 35 raadsleden zetelen in deze ruimte is nu uiteraard niet meer mogelijk. Daarom gebruiken we het online communicatiekanaal Skype om met elkaar te converseren en het programma Green Valley om stemmen uit te brengen. De raadsleden die thuis geen internet of computer met camera hebben, krijgen hier een laptop en internet ter beschikking”, legt Welters uit. Deze virtuele manier van werken zal duren zolang de federale fase in de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19-virus aan de gang is. De gemeenteraad van vanavond telt 37 punten. Burgervader Luc Vleugels zal eerst een stand van zaken geven rond de coronacrisis in Heist-op-den-Berg, waarna de raadsagenda wordt afgehandeld. De audio-opname van de raadszitting wordt later op de gemeentelijke site geplaatst.