Heistse punkband ‘Asermoietuitkomt’ brengt na drie decennia nieuw album uit: “De kriebels om weer te spelen kwamen terug” Antoon Verbeeck

08 oktober 2020

14u18 1 Heist-Op-Den-Berg De Nederlandstalige punkformatie ‘Asermoietuitkomt’ uit Heist-op-den-Berg maakt na meer dan 30 jaar een comeback. Het viertal trok deze zomer de studio in en komt nu met een nieuwe plaat die de toepasselijke naam ‘Welle Zen Terug’ draagt.

Asermoietuitkomt zag het levenslicht in 1987 toen een groepje vrienden ontdekte dat je door op te treden gratis drank kon krijgen en andere groepen aan het werk kon zien. Eens hun rijbewijs op zak toerden de jonge Heistenaren door Vlaanderen en werd er af en toe uitgeweken naar Nederland. Na twee jaar intensief spelen hadden de bandleden het wel gezien en verdween de band in de lokale muziekgeschiedenisboeken. “Aangezien de bandleden allemaal van Heist-op-den-Berg zijn kwamen ze mekaar nog wel eens tegen en werden de herinneringen opgehaald. Vroegere fans vroegen om nog eens een keer te spelen en de kriebels kwamen terug. Repetitieruimte was snel geregeld en twee van de vier originele groepsleden waren direct enthousiast”, zegt zanger en medeoprichter Ronny Vermeylen. Samen met drummer Kris Leers vond die met Steven Anthonis (gitaar) en Robby Weber (basgitaar) nieuwe gezichten voor de band. In oktober 2019 begon de nieuwe formatie te repeteren.

Studio

“In februari vonden we dat het tijd was om ons opnieuw aan de mensheid te tonen en werd de website en Facebookpagina gelanceerd. Dat viel ook Heistenaar Louis De Cat op, bekend als bassist van onder andere Buckwood Mojo en Souldigger. Bij hem hadden we 30 jaar geleden een demo opgenomen. In een vlaag van pure nostalgie nodigde hij ons opnieuw uit in zijn studio. De lockdown gooide even roet in het eten, maar in juni werden twaalf nummers opgenomen: vier oude en acht gloednieuwe liedjes. Bij Louis beleefde we opnieuw een fantastische tijd. Het bier vloeide rijkelijk en oude straffe verhalen werden weer opgerakeld.” Lokale cartoonist Piston werd ingeschakeld om de hoes van ‘Welle Zen Terug’ te ontwerpen. Het album is beschikbaar bij de bandleden en in café De Oude Ketel als cd of kan digitaal beluisterd worden via diensten als Spotify of iTunes. Links kan je vinden op de webstek van de band.