Heistse oppositiepartijen zijn Skype-gemeenteraden beu: “Focus is snel zoek en er is te weinig interactie” Vlaams Belang en eta+ willen voor zittingen uitwijken naar CC Zwaneberg Antoon Verbeeck

28 juli 2020

08u39 0 Heist-Op-Den-Berg De twee oppositiepartijen in Heist-op-den-Berg, eta+ en Vlaams Belang, hebben het gehad met de digitale gemeenteraadszittingen. De raden in april, mei en juni werden via Skype afgehandeld, maar dat is volgens de partijen niet ideaal. “Verbindingen vielen weg, communicatie verliep moeilijk, vragen tot tussenkomst werden te laat opgemerkt en de focus was snel zoek”, klinkt de kritiek.

De gemeenteraad van 10 maart was voorlopig de laatste die fysiek plaatsvond in de raadszaal op de berg. De raden van april en mei werden gehouden via Skype, waardoor de gemeenteraadsleden van thuis uit hun plicht konden vervullen. De algemeen directeur en raadsvoorzitter, die wel aanwezig waren in de raadzaal, kregen tijdens die zittingen wel nog het gezelschap van drie raadsleden van eta+ en Vlaams Belang. Het drietal werd in juni echter gevraagd om voortaan vanuit thuis de zittingen digitaal bij te wonen.

“Het was al snel duidelijk dat de vergaderingen via Skype allerminst optimaal verliepen: verbindingen vielen weg, communicatie verliep moeilijk, vragen tot tussenkomst werden te laat opgemerkt, focus was snel zoek, het gesloten karakter van de zitting is niet gegarandeerd, het ontbrak aan interacties bij discussies”, zegt raadslid Jan Baestaens (eta+).

Twee raden

“De duur van de gemeenteraad werd er zeker niet korter op, en het fysieke ontbrak. We denken daarbij aan de non-verbale communicatie en lichaamstaal. Toch vonden twee raden fysiek plaats: de extra gemeenteraad van 19 mei, die in feite niet meer was dan een samensmelting van de commissies Sociale Zaken en Lokale Economie, en de commissie van Ruimtelijke Ordening van 2 juli. Die twee raden werden druk bijgewoond. Ze vonden plaats in de blauwe zaal van CC Zwaneberg met inachtname van alle COVID-19-maatregelen. Die fysieke raden verliepen vlot; er was interactie en plaats tot discussie.”

In CC Zwaneberg?

“Het bestuur heeft al jaren z’n mond vol van transparantie, participatie en directe democratie. Het is nu overduidelijk gebleken dat vergaderingen via Skype niet werken en dat tegelijkertijd de infrastructuur van de blauwe zaal mits er meer microfoons geplaatst worden, voldoet aan alle COVID-19-eisen om een optimale raad te organiseren. De Heistse oppositiepartijen eta+ en Vlaams Belang vragen bij deze om de volgende gemeenteraden weer fysiek te laten plaatsvinden en zullen die vraag ook aan het college stellen. Als het voor de twee voornoemde raden kon, kan het voor de gemeenteraden ook weer.”

“Niet het moment”

“Het is inderdaad via de digitale weg moeilijker om een discussie te voeren, daar hebben ze 100 procent gelijk in. Maar gezien de omstandigheden lijkt het me nu niet het moment om terug fysiek te gaan vergaderen. Als bestuur willen we net maximaal digitaal werken. Dat neemt niet weg dat we het voorstel van de oppositie gaan bespreken op het schepencollege”, reageert waarnemend burgemeester van Heist-op-den-Berg Jan Moons (N-VA).