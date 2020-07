Heistse natuurbeschermer Sylvain ‘uilenman’ Wuyts wordt herdacht met wandeling: “Stond overal bekend om zijn kennis van de natuur” Antoon Verbeeck

29 juli 2020

17u20 0 Heist-Op-Den-Berg In Heist-op-den-Berg wordt op zaterdag natuurbeschermer Sylvain Wuyts, die de bijnamen ‘uilenman’ en ‘de Griene’ droeg, herdacht. Wuyts kwam 25 jaar geleden om na een verkeersongeval en sindsdien worden er nachtwaken en natuurwandelingen georganiseerd om de Heistenaar te herdenken. “Sylvain heeft ontzettend veel betekend voor de natuur in Heist-op-den-Berg”, aldus Titte Van den Broeck, ook bekend als ‘de Grunen Hesteneir’.

“Sylvain was natuurbeschermer van het eerste uur in onze gemeente”, vertelt Titte. “Hij was een echte duizendpoot en was met van alles bezig op natuurgebied. Een van zijn specialiteiten waren roofvogels. Uilen, torenvalken, sperwers en zelfs buizerds werden door hem van een ring voorzien. Als natuurgids op wandelingen wist hij menig wandelaar te boeien en zijn ‘vroegmorgendwandelingen’ waren voor vele natuurliefhebbers verrijkend. De vrijwaring van de Netevallei als natuurparel in onze regio was voor hem een noodzaak geworden. Hij richtte het ‘reservatenfonds’ op om dit doel te bereiken. Om het fonds te spijzen was hij de stuwende kracht achter allerlei acties. Sylvain was ook mijn leermeester en heeft me ontzettend veel bijgebracht over de natuur en het milieu.”

Laarbeemden

“Op 4 augustus 2020 is het 25 jaar geleden dat mijn vriend is overleden aan de gevolgen van een tragisch verkeersongeval. Hij zou 38 jaar worden. Na zijn overlijden wordt er bijna ieder jaar met vrienden een stille herdenkingswandeling gehouden richting het herdenkingsbord van Sylvain aan de Laarbeemden aan de Nete. Om de vijf of tien jaar wordt er een grotere wandeling gehouden met natuurvrienden die hem goed gekend hebben. De Laarbeemden was ons eerste reservaat dat we aangekocht hebben. Met dit reservaat hadden zowel Sylvain als ikzelf een speciale band. We hebben het bijna zelf eigenhandig aangeplant en deden ook het onderhoud. Hier heb ik ook de laatste asresten van Sylvain uitgestrooid , zoals hij het zou gewild hebben.”

Wandeling

“Op zaterdag 1 augustus vindt er een stille wandeling plaats met enkele oude vrienden van Sylvain. We wandelen naar het bord en keren daarna terug naar café Den Don in Hallaar voor een drankje. We houden het nu in gesloten kring, onder andere omwille van de maatregelen rond het coronavirus. Maar we denken er ook aan om later een grotere wandeling te organiseren”, legt Titte uit. “Nu nog steeds, 25 jaar later, gaat Sylvain over de lippen. Hij was destijds overal gekend om zijn natuurkennis en nog steeds word ik vaak over hem aangesproken, zelfs ver buiten Heist-op-den-Berg. Dat toont aan dat hij veel heeft bereikt, ook al is hij veel te vroeg te gegaan.”