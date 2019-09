Heistse metalband Carnation trekt in oktober naar Japan: “Ons album is bij de best verkochte metal albums in Tokyo” Antoon Verbeeck

26 september 2019

11u02 0 Heist-Op-Den-Berg Van Heist-Goor tot Tokyo: De Heistse metalband Carnation stond er overal al op de planken. Binnenkort mag de band opnieuw haar koffers pakken voor een tour in Japan. In 2016 trok het vijftal voor het eerst naar het land van de rijzende zon en dat opende meteen ook de deuren naar meer shows en grotere zalen.

Carnation moet zowat het belangrijkste exportproduct van de Zuiderkempen zijn, op muzikaal gebied toch al zeker. De metalband van de Heistse broers Jonathan (25 jaar, gitarist) en Vincent Verstrepen (21, drummer), gitarist Bert Vervoort (29, Nijlen), bassist Yarne Heylen (24, Morkhoven) en zanger Simon Duson (26, Aarschot) speelde al op drie continenten en pronkte al op de affiches van de grootste metalfestivals en de grootste metalcruise ter wereld. Begin oktober spelen ze opnieuw hun deathmetal-tonen voor Japanse fans. “Japan is voor onze band speciaal. In 2016 kregen we van een Japanse promotor de vraag of we niet in zijn land enkele show wilden spelen. We hadden toen al wel enkele buitenlandse optredens op onze cv staan, maar dat was in Nederland en Duitsland. We besloten het er toch op te wagen, en achteraf gezien was dat een keerpunt voor onze band”, legt Jonathan uit. “Na die tour in Japan ontvingen we een liveopname van één van onze optredens en die trok dan weer de aandacht van promotors uit andere landen en festivals. We zijn ondertussen zeker geen onbekende band meer in Japan, vandaar de nieuwe tour. Ons laatste album haalde in Tokyo de top 5 van best verkochte metal albums.”

Try-out in ‘t Wit Paard

Carnation vond in de loop der jaren de weg naar onder andere Graspop Metal Meeting en Alcatraz Hard Rock & Metal Festival. Vorig jaar was er zelfs een tour in Brazilië. En te zeggen dat het allemaal in Heist-Goor begon. “In 2012 had ik een paar nummers geschreven, maar die kon ik bij mijn toenmalige band niet kwijt. Ik trommelde daarom enkele bevriende muzikanten op om van die nummers een demo te maken. Carnation was dus in eerste instantie een zijproject. Maar al snel groeide het uit tot een volwaardige band. De aanvragen om op te treden kwamen goed binnen, we brachten een full album uit, we gingen op tour,... Het kan heel snel gaan, dat beseffen we maar al te goed. Onze eerste try-out show was in ‘t Wit Paard in Heist-Goor. Enkele jaren later speelden we in Japan en Brazilië. Had je me in 2012, toen ik de eerste nummers aan het schrijven was op mijn kamer, vertelt dat ik ze binnen enkele jaren in Japen en Brazilië zou mogen spelen, dan zou ik je gek verklaard hebben.”

Filmbloed

“We kunnen nu nog moeilijk van een hobby spreken, eerder van een tweede beroep. We proberen het ook heel professioneel aan te pakken en we denken ook na over onze act op het podium. Vijf headbangende muzikanten op een podium kan je overal zien, maar een zanger die met een gezicht vol bloed optreedt, kom je niet vaak tegen. Voor alle duidelijkheid: het gaat om ‘filmbloed’”, lacht Jonathan. Na Japan begin oktober volgt er een tour in het Verenigd Koninkrijk en wordt er verder gewerkt aan het nieuwe album, dat in 2020 klaar moet zijn. Zijn al die muzikale verplichtingen niet vermoeiend? “Moe word je pas wanneer je na een tour terug thuis bent en het dagelijkse ritme opnieuw moet oppikken. Ondanks de vele tours zijn we elkaar ook nog niet beu gezien en we vinden het nog steeds fijn om samen muziek te maken. Er zijn nog zoveel plaatsen waar we nog niet gespeeld hebben of waar we nog hoger op de affiche kunnen staan; uitdagingen genoeg dus.”