Heistse Kringwinkel zoekt zondagsvrijwilligers Antoon Verbeeck

12 augustus 2020

08u53 0 Heist-Op-Den-Berg De Heistse Kringwinkel zoekt vrijwilligers voor de zondagen. Al 23 jaar zorgt een vrijwilligersteam op zondag voor het bemannen van de kassa en het helpen van de klanten. Zij zoeken nu dus versterking.

“De Heistse Kringwinkel is uniek in Vlaanderen. Het is namelijk de enige Kringwinkel die ook op zondag open is. Dat komt natuurlijk door de zondagsmarkt, die veel liefhebbers van tweedehands op de been brengt. Momenteel vindt er geen zondagsmarkt plaats en is de winkel op zondag gesloten door de coronamaatregelen. Maar na de zomer hopen we zondagsopeningen opnieuw te hervatten”, aldus Dirk Ceulemans, voorzitter vzw De Kringwinkel Zuiderkempen en vzw Milieu en Werk. Wie zin heeft om een keer per maand op zondag van 9 tot 13 uur de winkel mee open te houden, kan op zaterdag 22 augustus om 10 uur een kennismakingsmoment bijwonen in de Kringwinkel, Noordstraat 25. De Kringwinkel vraagt om op voorhand jouw aanwezigheid te bevestigen. Neem contact op met Sandra Keymis voor een afspraak of meer informatie: 0474/34.93.71 of sandra.keymis@dekringwinkelzuiderkempen.be. Meer details lees je op www.zondagsvrijwilliger.be.