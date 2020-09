Heistse Kringwinkel opent weer op eerste en laatste zondag van de maand Antoon Verbeeck

13u45 0 Heist-Op-Den-Berg Na een lange onderbreking van openingen op zondag, gaat de Heistse Kringwinkel nu ‘part-time’ terug open op zondagen, markt of geen markt.

De Heistse Kringwinkel is de enige in Vlaanderen die vele jaren lang geopend was op zondagen. “Door corona bleef hij een tijdlang dicht op zondag. Maar vanaf 6 september 2020 is er een voorzichtige herstart. De Kringwinkel zal open zijn op de eerste en de laatste zondag van elke maand van 9 tot 13 uur. En dit los van het feit of er rommelmarkt zal zijn, of niet. Er werd gekozen voor ‘eerste en laatste zondag’ omdat dit duidelijker is voor het publiek, dan ‘om de twee weken’”, aldus Dirk Ceulemans, voorzitter van vzw De Kringwinkel Zuiderkempen en vzw Milieu en Werk.