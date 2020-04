Heistse kledingzaak ManMade geeft in tijden van corona kledingadvies via WhatsApp Antoon Verbeeck

06 april 2020

14u24 8 Heist-Op-Den-Berg Nu een winkelbezoek aan kledingzaak ManMade langs de Mechelsesteenweg uitgesloten is, springt zaakvoerder Geert Aerts op de digitale kar. Tijdens de coronacrisis krijgen klanten via WhatsApp personal shoppingadvies van winkelmedewerkers Jimmy Laeremans en Liesbeth Nowé.

“Personal shopping was al goed ingeburgerd in de zaak, maar niet via de digitale route. Met de sluiting in het kader van de strijd tegen het coronavirus voelden we ons genoodzaakt om een alternatief uit te werken”, vertelt Aerts. “Op onze website of in onze nieuwsbrief vinden klanten een link naar ons WhatsApp-systeem. Je kan via een bericht zowel meteen aangeven welk kledingstuk je graag had gekocht of je vraagt naar advies. Liesbeth en Jim sturen dan enkele foto’s van kledingstukken door waar je mogelijks geïnteresseerd in bent. Als de klant al in ons bestand zit, gaan ze op basis van eerder aangekochte artikelen na welke kledingstijl de klant prefereert. Artikels worden verzonden en kunnen ook desgewenst teruggestuurd worden.”

Advies

Het personal shopping via WhatsApp is vandaag officieel gelanceerd. “En we merken nu al dat er heel wat mensen voor te vinden zijn. Het online shoppen behoorde tot de toekomstplannen van ManMade, maar het coronavirus heeft nu alles in een stroomversnelling geplaatst. Toch zal ManMade ook na deze crisis vooral een winkel zijn waar de klant ter plaatse advies kan krijgen bij zijn zoektocht naar nieuwe kleding.” Meer informatie via deze https://www.man-made.be/.