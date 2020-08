Heistse fanfares, harmonie en brassband vragen steun aan gemeente: “Amper gerepeteerd en concerten geannuleerd of uitgesteld” Antoon Verbeeck

31 augustus 2020

16u24 0 Heist-Op-Den-Berg De verschillende hafabra-verenigingen van Heist-op-den-Berg maken zich ongerust om hun werking en vragen de steun van het gemeentebestuur. De laatste maanden zagen de fanfares, harmonie en brassband in Heist door de uitbraak van Covid-19 heel wat optredens en activiteiten wegvallen en was het niet makkelijk om met de verschillende muzikanten samen te komen voor een repetitie. “Naast de financiële kater is er ook de beleving van onze hobby die volledig wegvalt”, klinkt het.

Zes van de acht fanfares in Heist trekken samen met de collega’s van de harmonie en brassband aan de alarmbel bij het lokaal bestuur. Het gaat om harmonie Rust Roest Verbroedering, Brass Band Heist en fanfares Sint Cecilia Booischot , De Berthoutzonen Hallaar, Moed & Volharding Heist-Centrum, De Goorse Bloesem Heist-Goor, De Ware Eendracht Schriek en Onafhankelijkheid Wiekevorst. “Samen hebben we een standpunt ingenomen, dat al verschillende keren werd gecommuniceerd naar het gemeentebestuur. We wachten echter nog op een antwoord”, vertelt Marc De Raet van Koninklijke Fanfare De Berthoutzonen Hallaar.

Repeteren

“De laatste maanden waren voor onze verenigingen niet makkelijk. Heel wat concerten konden niet plaatsvinden of werden uitgesteld. Daarnaast heb je nog het feit dat er lang niet gerepeteerd kon worden. Toen in juli er dan toch groen licht werd gegeven, kwam de gouverneur met een samenscholingsverbod in de provincie op de proppen. In tegenstelling tot enkele andere gemeenten vielen in Heist repetities wél onder dit verbod. Het maakt het er allemaal niet makkelijker op.”

Extra middelen

De verenigingen hopen dat ze een deel van de koek krijgen, die door Vlaanderen richting Heist-op-den-Berg gaat voor de ondersteuning van verenigingen. “We weten dat Heist-op-den-Berg 528.793 euro extra mag ontvangen ter ondersteuning voor de getroffen sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Uiteraard hopen we dat onze hafabra-gemeenschap bij de ontvangers zit. Er werd begin juni al eens gepolst naar een stand van zaken, zonder antwoord. Aan het begin van deze legislatuur hebben we ook gevraagd om de noden van de onze gemeenschap op te nemen in de duizendpuntenlijst van de nieuwe meerderheid. In die lijst wordt er over geen woord gerept over hafabra. Ook toen kwam er geen reactie. We zorgen nochtans mee voor leefbare dorpskernen, zetten in op de jeugd en zetten de Heistse cultuur mee op de kaart.”

“Hoopvol”

“Voorlopig moeten we zelf ons plan trekken. Met De Berthoutzonen organiseren we volgend weekend onze mosseldagen, een take-away in plaats van bediening in een volle parochiezaal. Als we de helft van onze normale omzet halen, mogen we al tevreden zijn. Dat maakt natuurlijk die maanden zonder optredens niet goed. Extra hebben onze verenigingen vaak vaste kosten of hebben ze net belangrijke investeringen gedaan in nieuwe instrumenten. Maar we zijn creatief en hoopvol.”

Bevraging

“Hafabra zal de weg moeten bewandelen die iedereen bewandelt”, reageert burgemeester Luc Vleugels (CD&V). “Momenteel wordt er vanuit de adviesraden een bevraging gedaan naar alle verenigingen. Want het zijn niet alleen de hafabra-verenigingen die hebben geleden of nog aan het lijden zijn. Met de bevraging willen we te weten komen wat de visie is van de verschillende verenigingen over de verdeling van de middelen. Ik stel aan de hafabra-verenigingen dan ook voor om de bevraging in te vullen. Bedoeling is dat we uiteindelijk met de resultaten tot een reglement komen, dat in oktober ter stemming wordt gebracht op de gemeenteraad. Het is nog maar een kwestie van enkele weken.”