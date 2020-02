Heistse duikschool Aronnax gaat voor twee wereldrecords: “Grootste mensenpiramide en fototentoonstelling.... onder water”

Heist-Op-Den-Berg

De Heistse duikschool Aronnax bestaat dit jaar 15 jaar en viert dit jubileum met twee wereldrecordpogingen: één in het huidige zwembad van Heist en één in het nieuwe . In maart wil Aronnax het record van grootste onderwatertentoonstelling verbreken met maar liefst 150 foto’s. Later volgt er nog een nieuwe poging om de grootste mensenpiramide onder water te bouwen.