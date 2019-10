Heistse delegatie in Italië voor deelname aan Europees project Antoon Verbeeck

09u38 0 Heist-Op-Den-Berg Een Heistse delegatie verblijft tot vrijdag in het Italiaanse Vicenza voor de derde internationale meeting van het Easy Towns 2.0-project.

“Het thema van de meeting in Vicenza is ‘Cultural heritage as a means to create inclusive societies, focusing on youth’. De twaalf partnerlanden krijgen een interessant programma aangeboden: veel cultuur in de prachtige stad, veel netwerkmomenten en teambuildingactiviteiten, een workshop ‘youth communication and language’, een rondetafelgesprek met lokale autoriteiten, studenten en stakeholders over de combinatie van ‘inclusion policies’ en ‘cultural preservation’. Ons cultureel erfgoed en ons team Sport en Jeugd zullen ter plaatse uitvoerig aan bod komen in presentaties van een ‘best practice-inventaris’, waarop Heist best fier mag zijn”, aldus coördinator Bernadette De Cat. Ook voorzitter van de Jeugdraad Maxim Rymenants maakt deel uit van de delegatie.