Heistse dansstudio Kick-iT danst met Red Flames om meisjes aan het voetballen te krijgen Antoon Verbeeck

24 oktober 2019

17u50 10 Heist-Op-Den-Berg De Belgische voetbalbond (KBVB) schakelde voor zijn nieuwste campagne ‘Love Football’, dat lagere schoolmeisjes warm moet maken voor de voetbalsport, de dansstudio Kick-iT uit Heist-op-den-Berg in. Dertien dansers, allemaal uit de Heistse regio, gingen voor twee filmpjes aan het dansen met Red Flames Elena Dhont en Shari van Belle. De ‘Love Football Dance’ en de bijbehorende instructies worden binnenkort naar de lagere scholen verstuurd.

“Sinds dit jaar hebben we bij Kick-iT een geselecteerde groep dansers tot 16 jaar, onze Kick-iT Crew. Voor dit team was dit een geschikte eerste opdracht”, zegt docente van Kick-iT Rani Bellekens uit Hulshout. Zij zal ook te zien zijn in de instructiefilmpjes van de ‘Love Football Dance’. “Er werd ons gevraagd om twee choreografieën te maken, telkens met een voetbal. Een uitdaging, want nooit eerder verwerkte ik een voetbal in een choreografie. Maar het is me toch gelukt om een aantal voetbalskills in de dansjes te stoppen.” De opnames, die plaatsvonden in Tubeke, namen één dag in beslag. “Het was een vermoeiende dag, maar de dansers zijn dolenthousiast over het resultaat. Ook de opnames zelf, met een professionele opnameploeg, waren heel leuk om te doen.” Vanaf januari 2020 trekt Love Football door heel België met initiaties onder de noemer: het Love Football Park. De roadshow gaat langs in de klassen die zich inschrijven via lovefootball.be.