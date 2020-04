Heistse Cultuurprijzen 2020 vallen in het water door corona Antoon Verbeeck

08 april 2020

13u50 0 Heist-Op-Den-Berg De Cultuurprijzen van de Heistse Cultuurraad worden dit jaar niet uitgereikt. Door de coronamaatregelen vielen de voorbereidingen in het water.

“Jurygroepen kunnen onmogelijk samenkomen, repetities kunnen niet plaatsvinden … Het dagelijks bestuur van de Cultuurraad besliste daarom, in samenspraak met de burgemeester, om de prijsuitreiking van zaterdag 5 september af te gelasten. De volgende uitreiking van de Heistse cultuurprijzen zal plaatsvinden op vrijdag 7 mei 2021 in Cultuurcentrum Zwaneberg”, klinkt het. De Cultuurraad bekijkt nog hoe de opstelwedstrijd, in samenwerking met alle lokale afdelingen van Davidsfonds, en de tekenwedstrijd, in samenwerking met alle lokale afdelingen van KWB, geïntegreerd kunnen worden in een andere activiteit of toch ook verschoven worden naar de prijsuitreiking van 2021. “Het culturele leven in Heist-op-den-Berg staat momenteel op pauze. Maar we hopen dat Heist dit najaar weer bruist van cultuur en dat het verenigingsleven weer openbloeit.”