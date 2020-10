Heistse concertorganisatie komt uit coronapauze met drie optredens: “Tickets in bubbels”

Antoon Verbeeck

12 oktober 2020

15u12 0 Heist-Op-Den-Berg De Heistse concertorganisatie Trippel Twieje Nul organiseert volgende maand in samenwerking met Cultuurcentrum Zwaneberg drie concertenavonden met enkele Belgische artiesten.

Op 1 november komt singer-songwriter Meskerem Mees langs, tien dagen later is het de beurt aan de band Rumours. De naam voor 20 november wordt later bekendgemaakt, net als de drie openingsacts. “Omdat concerten organiseren ons nauw aan het hart ligt, trachten we dit ook in deze uitzonderlijke omstandigheden zo kwaliteitsvol mogelijk te doen. De gezondheid van onze artiesten en ons publiek beschermen we door een nauwkeurige opvolging van de veiligheidsregels”, deelt de organisatie mee. “Blijf dus tijdens deze zittende concerten ten allen tijden in jouw bubbel en draag een mondmasker. Voor deze coronaproof concertreeks zijn tickets in bubbels van 1, 2 en 4 personen beschikbaar. Om de veiligheid zo goed mogelijk te kunnen garanderen, vragen we om de tickets voor heel jouw bubbel in één keer te bestellen. Zo geniet je ook van een prijsvoordeel, hoe groter je bubbel hoe kleiner de prijs per ticket.” Tickets en info via de website van Trippel Twieje Nul.