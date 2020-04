Heistse comedian Steven Goegebeur schenkt 1.000 tickets weg aan zorgverleners: “Na de crisis humor als medicijn inzetten” Antoon Verbeeck

01 april 2020

13u53 0 Heist-Op-Den-Berg De Heistse comedian Steven Goegebeur schenkt 1.000 tickets van zijn nieuwste show ‘Mankracht’ weg aan zorgmedewerkers, een hart onder de riem voor hen in deze tijden van corona. Ze kunnen zelf kiezen in welk cultuurcentrum ze Goegebeur aan het werk willen zien. “Mijn respect voor deze mensen is alleen nog maar gegroeid.”

De opkomst van het coronavirus sloeg in als een bom in de entertainmentsector: optredens en festival werden geannuleerd, film- en televisieopnames uitgesteld en culturele centra sloten de deuren. Stand-upcomedian Steven Goegebeur is één van de vele kinderen van de rekening, met een geannuleerde reeks van voorstellingen. “Maar dat is klein bier vergeleken met wat de mensen in de zorgsector nu meemaken. Dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners staan dagelijks in de frontlinie en zetten hun gezondheid op het spel om patiënten van de beste zorg te voorzien en om voor onze gezondheid te vechten. Ik had er al veel respect voor, en dat is nu alleen nog maar gegroeid”, vertelt Goegebeur.

Ik reken uiteraard op de eerlijkheid van de aanvrager, want echt controleren dat iemand actief is in de zorgsector kan ik natuurlijk niet Steven Goegebeur

Foto’s in werktenue

“Wij applaudisseren ‘s avonds uit dank en respect voor alle zorgverstrekkers om onze waardering te tonen. Maar ik wou ook nog iets persoonlijks doen voor deze zorghelden. Daarom ga ik 1.000 tickets wegschenken aan mensen uit de zorg. Van september 2020 tot mei 2021 trek ik met mijn nieuwste voorstelling ‘Mankracht’ door heel Vlaanderen, van Wevelgem tot Hasselt. De tickets zijn nog niet beschikbaar, maar zorgmedewerkers kunnen nu wel al een gratis ticket aanvragen voor een voorstelling in een cultureel centrum naar keuze. Ik reken uiteraard op de eerlijkheid van de aanvrager, want echt controleren dat iemand actief is in de zorgsector kan ik natuurlijk niet. Heel wat aanvragers mailen wel een foto in werktenue of een bedankingstekst door. Dat doet deugd en tovert ook op mijn gezicht al een glimlach.”

Hard nodig

“Ik heb verschillende vrienden die nu samen met hun collega’s tonnen werk aan het verzetten zijn in een ziekenhuis of woonzorgcentrum. In deze bijzondere tijden beseffen we des te meer hoe belangrijk een goede gezondheidszorg is en hoe hard we deze mensen nodig hebben. Eens deze crisis achter de rug is, is het aan mij om voor hen te zorgen. Als medicijn: een cocktail van humor en een gezonde dosis lachen.”

Zorgmedewerkers die een ticket willen aanvragen, sturen een mailtje naar info@garifuna.be. Het gaat om één ticket per zorgverlener. Stevens speellijst kan u checken op www.stevengoegebeur.be.