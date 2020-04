Heistse comedian Steven Goegebeur maakt verjaardagsfilmpjes op maat Antoon Verbeeck

21 april 2020

12u40 4 Heist-Op-Den-Berg Familieleden en vrienden van een jarige in coronatijd kunnen de Heistse stand-up comedian Steven Goegebeur inschakelen voor een verrassingsfilmpje. De filmpjes zijn telkens op maat van de jarige.

“Vele mensen moeten nu noodgedwongen alleen of in beperkt gezelschap hun verjaardag vieren. Ik probeer op deze manier hun verjaardag extra kleur te geven. Na de zoveelste sms of e-card is een persoonlijk verrassingsfilmpje een leuk en in dit geval verrassend alternatief”, vertelt Steven. “Elk filmpje is uniek. Ik stuur eerst een vragenlijst over het feestvarken door naar de aanvrager en op basis van de antwoorden, en nog wat extra opzoekwerk, knutsel ik iets in elkaar en maak ik er iets persoonlijk van. Daarna stuur ik het filmpje door naar de aanvrager, die uiteraard zelf mag bepalen wanneer hij de jarige ermee verrast.”

Wie meer informatie wenst over het verjaardagsinitiatief van Steven Goegebeur, kan mailen naar info@stevengoegebeur.be.