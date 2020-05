Heistse bibliotheek levert nu ook aan huis Antoon Verbeeck

06 mei 2020

08u53 0

De bibliotheek van Heist-op-den-Berg levert tijdens de coronacrisis nu ook aan huis. Deze service is een deel van de alternatieve uitleendienst van de Heistse bib. Het is dus ook nog altijd mogelijk om zelf je boeken af te halen. Met een levering aan huis mikt de bib op lezers die minder mobiel zijn of omwille van hun leeftijd of persoonlijke situatie het materiaal niet kunnen ophalen. “Bel de bib op tijdens de kantooruren, van 9 tot 17 uur. Zorg ervoor dat je je lidnummer bij de hand hebt en bestel de gewenste materialen. Nadat je de bib hebt gecontacteerd met wat je wenst uit te lenen, wordt je bestelling op je lidkaart gezet. Een medewerker van de bib neemt vervolgens telefonisch contact op om een moment van levering af te spreken”, klinkt het. De bib bereiken doe je op het nummer 015/24.57.44.