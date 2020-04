Heistse bib start met afhaaldienst: “10 materialen per bestelling” Antoon Verbeeck

02 april 2020

08u53 0

De bibliotheek van Heist-op-den-Berg is met een afhaaldienst gestart. Per bibliotheekkaart mag je als lid maximum 10 materialen bestellen. Dit doe je bij voorkeur via de reservatiemodule in mijnbibliotheek of telefonisch. “Je ontvangt een bevestigingsmail of telefoontje met de melding wanneer je de materialen kan komen afhalen. Dit is in principe steeds de volgende werkdag tussen 13 en 17 uur. Alle bestellingen worden chronologisch verwerkt. Het afhalen gebeurt onder strikte veiligheidsregels met aandacht voor het respecteren van de sociale afstand tussen elkaar. Materialen inleveren kan in de inleverbussen in de inkomhal. Je kan dus enkel materialen inleveren tussen 13 en 17 uur”, klinkt het.