Heistse bib op wielen rijdt terug rond na coronabreak: “Hou wel rekening met veiligheidsmaatregelen” Antoon Verbeeck

09 oktober 2020

13u04 0 Heist-Op-Den-Berg Door Corona heeft De Bus, een bibliotheek op wielen, een tijdje stil gestaan, maar daar komt nu verandering in. Op maandag 12 oktober hervat De Bus haar ritten. Dat gebeurt volgens een aangepaste coronadienstverlening die zeker al tot het einde van het jaar geldt.

“De Bus komt tweewekelijks naar haar vertrouwde haltes in Heist-Goor, Schriek, Itegem, Wiekevorst, Pijpelheide en Booischot op dezelfde weekdagen als voordien. De openingsuren zijn per halte met een uur verlengd. Het Busteam is heel blij om terug haar dienstverlening aan de burgers te kunnen aanbieden, maar houdt er ook rekening mee dat de veiligheidsmaatregelen nog kunnen verstrengen. De dienstverlening en werking van De Bus zal dan waar nodig worden aangepast”, deelt het lokaal bestuur mee. In De Bus is telkens één bubbel tegelijk welkom, andere klanten wachten buiten. Het dragen van een mondmasker en het ontsmetten van de handen is verplicht. Een bezoek aan De Bus duurt maximaal 30 minuten. Naargelang de wachtrij kunnen de Busmedewerkers de duurtijd van het bezoek nog verder inkorten. De opzoekcomputer op De Bus is buiten gebruik. De Busmedewerkers kunnen altijd een opzoeking uitvoeren.