Heistse auteur Frans Nauwelaerts schrijft boek over circusfamilie Kean: “Alles begon bij overlijdensbericht uit Itegem” Antoon Verbeeck

13 januari 2020

17u23 0 Heist-Op-Den-Berg De Heistse auteur Frans Nauwelaerts heeft met ‘Circus Kean – Het Engelsche paardenspel’ een nieuwe publicatie uit. Frans verdiepte zich na het vinden van een overlijdensbericht uit Itegem (Heist-op-den-Berg) in de wereld van de Engelse circusfamilie Kean. Het resultaat is een boek met meer dan 200 foto’s die nooit eerder vertoond werden.

Met de boeken ‘De Reus van Itegem’ en ‘FORT - Het bedrijf van Karel Govaerts in Itegem’ kwam Frans in het verleden al met twee publicaties rond thema’s uit Itegem op de proppen, maar deze keer ging hij verder dan de dorpsgrenzen. Enkele jaren geleden stootte hij op een oud overlijdensbericht van een zekere Richard Kean, wat meteen het startschot was van een nieuwe publicatie. “De aanleiding tot het schrijven van mijn nieuwste boek is ontstaan na het vinden van een overlijdensbericht van het zesjarige kind Richard Kean in Itegem in het jaar 1871. De reiswagen waarin het kind overleed stond in het centrum van het dorp. Nooit is daar verder enige aandacht aan geschonken. Aan de hand van dat kleine document ben ik op zoek gegaan naar de herkomst en het verleden van die familie Kean”, legt Frans uit.

Paarden

“Bijna 100 jaar heeft het circus van de familie Kean bestaan: van 1850 tot 1947. Het was niet het allergrootste bedrijf, maar wel een zeer degelijke onderneming. Stichter en stamvader was Charles Benjamin Kean, een Engels toneelspeler die naar Nederland is gekomen en een paardenspel uit de grond stampte dat gestoeld was op de rijkunst en het dresseren van paarden. Het was een circus dat reisde en optrad, voornamelijk in Vlaanderen en Wallonië en in een groot deel van West-Europa, zonder freaks of exotische dieren”, vertelt Frans. “De familie Kean zou in 1871 uiteindelijk maar enkele dagen in Itegem blijven om daarna op een andere bestemming hun circus neer te poten. Ze hadden een soort van publiciteitsstunt bedacht waarbij ze aan de lokale boeren vroegen of ze geen ongehoorzaam paard hadden. Dat paard zouden ze dan op enkele uren tijd omvormen tot een gehoorzaam dier, dat op commando trucjes doet zoals liggen en op zijn achterste poten staan. De lokale bevolking was daar telkens heel erg onder de indruk van.”

Vertalingen

“Tijdens mijn zoektocht naar informatie ontdekte ik nazaten die nieuwsgierig waren naar hun eigen herkomst waar niemand in de familie iets vanaf wist. Ondertussen wonen er nazaten in België, Engeland, Spanje, Duitsland en zelfs Denemarken. Via één van de nazaten kwam ik in bezit van meer dan 200 foto’s, die nooit eerder werden gepubliceerd. De foto’s maken het boek niet alleen interessant voor de familie maar ook voor de gehele circuswereld en de geschiedenis van deze tak van het immaterieel cultureel erfgoed. Gezien de spreiding van de nabestaanden heb ik ervoor gekozen om het boek te laten vertalen in het Engels en Frans. Er zijn dus drie versies te verkrijgen”, zegt Frans, die benadrukt het boek niet uit winstbejag te hebben geschreven. “Daar doe ik het niet voor. Ik hou van geschiedenis en vond dit zo’n interessant verhaal. Indien er winst ontstaat bij het uitbrengen van het boek zal die in zijn totaal ter beschikking worden gesteld aan een goed doel in de circuswereld.” Meer informatie over het boek via www.circuskean.com. Het boek is via de site te koop aan 25 euro, exclusief verzendingskosten.