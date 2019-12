Heistse advocate schuldig aan oplichting: “U heeft het vertrouwen van uw cliënten op schromelijke wijze beschaamd” TVDZM

09 december 2019

13u18 0 Heist-Op-Den-Berg Een voormalige advocate uit Heist-op-den-Berg is schuldig bevonden door de rechters in Mechelen. Samen met haar man ging ze er als schuldbemiddelaar vandoor met zo’n 165.000 euro. “U bent tekortgekomen als schuldbemiddelaar en heeft het vertrouwen van uw cliënten op schromelijke wijze beschaamd”, klonk het op de rechtbank.

Het was de Mechelse arbeidsrechtbank die de oplichting in maart 2017 aan het licht bracht. Dit nadat er enkele onregelmatigheden aan het licht kwamen in de dossiers van enkele cliënten van de voormalige advocate.

Op dat moment was de advocate aangesteld als schuldbemiddelaar. “Zo werden er gelden van de rekening gehaald en overgeschreven op de persoonlijke rekening van het koppel”, zei het parket vorige maand.

Nadat er een gerechtelijk onderzoek werd opgestart, werden de twee verhoord. Ze gaven de feiten onmiddellijk toe. Volgens het gerecht zouden ze in totaal zo’n 165.000 euro van acht verschillende cliënten hebben gestolen. “Omwille van financiële problemen”, klonk het op zitting.

De schade werd intussen al vergoed. Hierdoor stonden er vorige maand geen burgerlijke partijen op de rechtbank. Ook de rechters hielden daar rekening mee in hun vonnis. Ze oordeelden dat een straf van twaalf maanden en een geldboete van 6.000 euro met uitstel voldoende is.

“De gevraagde opschorting is een te milde straf voor dergelijke feiten”, oordeelde voorzitster Jessica Bourlet.