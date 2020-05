Heistse academies voor deeltijds kunstonderwijs hervatten met beperkte groep Antoon Verbeeck

26 mei 2020

08u31 0 Heist-Op-Den-Berg De academies voor deeltijds kunstonderwijs in Heist-op-den-Berg hebben deze week hun werking opnieuw opgestart.

De heropstart verloopt gefaseerd, voor een beperkt aantal leerlingen, en enkel als dat voldoende veilig kan. “De eerste fase is één-op-één-onderwijs voor de uiterst beperkte groep leerlingen die komend schooljaar wil doorstromen naar het hoger kunstonderwijs. Leerlingen kunnen ook voortaan het materiaal van beeldende en audiovisuele kunsten ophalen. Vanaf 2 juni mogen leerlingen die thuis zelf niet over materialen, gereedschappen, machines of muziekinstrumenten beschikken, in de academie individueel werken of studeren. Op 8 juni start de derde fase en kan ook een bijkomende beperkte groep leerlingen naar de academie komen voor één-op-één-onderwijs als dat voor hen van cruciaal belang is”, klinkt het.