Heistse academie organiseert online opendeurdag: “Live chat en digitaal bezoekje aan de klas” Antoon Verbeeck

10 juni 2020

08u46 0 Heist-Op-Den-Berg De academie voor Beeldende en Toegepaste Kunsten in Heist-op-den-Berg gooit het dit jaar voor de opendeurdag over de digitale boeg.

Een klassieke opendeurdag zit er op zaterdag 13 juni niet in. Tussen 14 en 17 uur vind je die dag op Facebook wel een online alternatief. “Via Facebook vind je meer info over onze ateliers, kun je vragen stellen via de live chat, een digitaal bezoekje brengen aan de klas,... alles wat je wil weten over de ateliers en het volgende schooljaar komt aan bod”, deelt de academie mee.

Studenten van de academie kunnen zich al online inschrijven voor volgend schooljaar. Op 13 juni starten de inschrijvingen voor iedereen. Momenteel wordt in de Oude Godstraat van Heist gewerkt aan een nieuw gebouw voor zowel de academie Beeldende en Toegepaste Kunsten als die van Muziek-Woord-Dans. Meer informatie via deze link.