Heistse 11.11.11. zet wedstrijd voor jeugdverenigingen op poten

22 oktober 2019

13u33 0 Heist-Op-Den-Berg De 11.11.11.-groep Heist-op-den-Berg is in het kader van de campagne ‘Changemakers’ met een wedstrijd voor jeugdverenigingen gestart. Heistse jeugdverenigingen die meedoen aan de ‘changemakerswedstrijd’ maken kans op een tiendaagse reclamecampagne bij lokale radiozender Radio Christina voor één van hun evenementen.

“Changemakers zijn mensen en bewegingen die dag in dag uit vechten voor een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Met de 11.11.11-groep van Heist-op-den-Berg geloven wij dat er ook in onze gemeente heel wat mensen en bewegingen rondlopen die op een of andere manier, met kleine of grotere daden, een bijdrage leveren aan een betere wereld. Hen willen we ook een stem geven in de campagne”, klinkt het. “Voor Heistse jeugdverenigingen hangt er nog een extraatje aan vast. Jeugdverenigingen maken een foto waarop ze duidelijk maken hoe hun jeugdvereniging meebouwt aan een betere wereld. Dit kan een kleine verandering zijn binnen de vereniging of gemeente, maar groots denken wordt ook aangemoedigd. De foto, met een korte uitleg, moet voor 1 november via Messenger naar de Facebookpagina van 11.11.11 Heist-op-den-Berg gestuurd worden. Op 1 november worden alle foto’s tegelijk op de Facebookpagina gepost. De foto die op 11 november om 11 uur de meeste likes gekregen heeft, wint de radioreclame.”