Heists dj-duo wil met ‘Bal in de Straat’ naar de hitlijsten: “Veel interesse na geslaagde wereldrecordpoging”

Heist-Op-Den-Berg

De Heistse dj’s Bart Smolders (49 jaar, Wiekevorst) en Nick De Groof (42 jaar, Hallaar) willen met de volksdans ‘Bal in de Straat’ de hitparades bestormen. Het duo maakte een herwerking van de originele muziek en schakelde Ronny Lee in om een passende tekst in te zingen. Heist-op-den-Berg maakte eind december al eens kennis met het nummer, tijdens een geslaagde wereldrecordpoging aan de berg.