Heists bedrijf komt met product dat haren opnieuw doet groeien: “Geen kwakzalverij, maar ook geen wondermiddel” Antoon Verbeeck

04 juni 2019

16u58 0 Heist-Op-Den-Berg Het Heistse cosmeticabedrijf Nannic heeft een nieuwe productlijn die haren opnieuw laat groeien. Tien jaar lang werkte bedrijfsleider en cosmetisch wetenschapper René Nagels (64 jaar) aan de lijn Hair, Scalp & Roots, en was hij zelf bij de eerste om het uit te testen. Ondertussen werkt het Heists bedrijf aan een product voor de trouwe viervoeters.

Nannic vestigde zich in 2001 in het Heistse industriepark en werkt sindsdien aan innoverende producten voor de huid en haren. Eerder kwam het als eerste bedrijf onder andere met bruinen zonder zon in een sprayvorm en een afspoelbare deodorant op de markt. Met NANNIC Hair, Scalp & Roots komt er binnen enkele dagen een productielijn op de markt voor de kalende mannen en vrouwen. “Een tiental jaren geleden kreeg ik de vraag of we een product hadden dat de wimpers kon laten groeien. Het is die vraag die mijn interesse in haarfollikels heeft aangewakkerd. Ik verdiepte me in verschillende studies en kwam zo te weten dat eens de haarpapillen biologisch niet meer actief zijn er niets is wat nog kan helpen, maar evenzo dat bio actieve papillen terug kunnen gestimuleerd worden, ook al is de hoofdhuid volledig kaal. Vele jaren en heel wat experimenteerwerk later is de lijn Hair, Scalp & Roots een feit”, legt Nagels uit.

“Deze producten breng je, in tegenstelling tot andere producten die de haargroei stimuleren, aan op de hoofdhuid. De combinatie van actieve kruiden en planten extracten stimuleert de hoofdhuid en levende haarfollikels en versterkt het haar dat nog aanwezig is. Het werd uitgetest in verschillende hoeken van de wereld, onder andere in Scandinavië, Azië, Rusland en Zuid-Amerika, en ik nam ook de rol van proefkonijn voor mijn rekening. Na zes maanden was mijn schedel opnieuw volledig bedekt met haar.”

Kwakzalverij

“Bij dit soort producten is het verwijt van kwakzalverij niet ver weg. Daarom dat wij ook altijd staven waarom onze producten wel werken. Bij deze nieuwe productlijn zit er bijvoorbeeld een boekje met info over de haarfollikel, de verschillende stadia van de haargroei, de dagelijkse verzorging van het haar, het product zelf en enkele nuttige tips. Bijna een decennium lang hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van deze productlijn. We gaan niet iets lanceren dat niet werkt en dus nog niet af is, dat zou zonde van tijd, moeite en budget zijn.”

“Mensen mogen ook niet verwachten dat dit een wondermiddel is. Haargroei stimuleren vergt tijd omdat we de response van de haarfolikkels moeten afwachten. Het is ook niet zo dat je, eens je haar opnieuw groeit, je er de brui aan mag geven. Zolang we ons blootstellen aan omgevingsfactoren zoals stress, pollutie, UV straling enz. zullen we onze haarfolikkels hiertegen moeten beschermen en deze voorzien van de nodige stimuli. Net zoals je iedere dag een dagcrème en nachtcrème aanbrengt op je gezicht, moet je iedere ochtend en avond Day en Night Care aanbrengen. Een gezondere levensstijl is ook noodzakelijk. Van bijvoorbeeld te veel alcoholgebruik krijg je droog haar en roken remt de haargroei af door een gebrek aan zuurstof. Het is dus belangrijk dat je het product combineert met een gezond lichaam. Wat niet meer dan normaal is. Je kan een nieuwe lever krijgen, maar als je niet stopt met alcohol te drinken gaat dat ook niets opleveren.”

Honden

Deze nieuwe productielijn is nu momenteel het vlaggenschip van Nannic, maar het bedrijf broedt nog op andere plannen. “Momenteel zijn we een product aan het uitwerken voor hondsharen. De haren van niet-ruivende honden klitten nogal snel en dat willen we voorkomen, plus hun haren gezonder maken. De rol van proefkonijn heb ik in dit geval overgelaten aan mijn labradoodle”, knipoogt Nagels. NANNIC Hair, Scalp & Roots is binnen enkele weken te verkrijgen in verschillende schoonheidsinstituten en kapsalons. Voor een pakket met Day en Night Care tel je net geen 90 euro neer.