Heists bedrijf dat podia bouwt voor Beyoncé en Rammstein genomineerd voor award Voka - Kamer van Koophandel Antoon Verbeeck

24 juni 2020

08u02 0 Heist-Op-Den-Berg WIcreations uit Heist-op-den-Berg is genomineerd voor de Prijs Ondernemen 2020 van Voka – Kamer van Koophandel.

WIcreations is een wereldnaam in de muziek- en showbizzindustrie. Ze pimpen onder andere de podia van artiesten als The Rolling Stones, Rammstein en Beyoncé. In eigen land zijn ze onder meer bekend voor de bewegende podia van de musical 40-45. “Het is altijd leuk om als bedrijf een award te krijgen. Dit is een erkenning voor goede ondernemers. Het is ook een prijs voor alle mensen die hier werken”, zegt Hans Willems, zaakvoerder van WIcreations, dat in 2005 werd opgericht. Voor de jury van Voka Lokaal Zuiderkempen springen innovatie en het internationale karakter van de onderneming vooral in het oog. “Ze werken met absolute wereldsterren. Hun visie is heel breed. En hun vizier is gericht op de internationale markt”, aldus Marc Van der Borght van Voka Lokaal Zuiderkempen. Op 17 september weten we welk bedrijf de Prijs Ondernemen 2020 in ontvangst mag nemen.