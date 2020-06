Heists archief induiken kan vanaf woensdag: “Enkel op afspraak en met mondmasker” Antoon Verbeeck

15 juni 2020

07u35 0

De publiekswerking van Archief en Erfgoed in Heist-op-den-Berg op woensdag 17 juni opnieuw van start. Een archiefbezoek ziet er nu wel een beetje anders uit. “Zo werken we enkel op afspraak en met maximaal één persoon of familie tegelijk. De te raadplegen stukken uit het archiefdepot worden op voorhand klaargelegd en hulp bij het opstarten van genealogische opzoekingen is, door de afstandsregel, momenteel nog niet mogelijk. Alle oppervlakken worden gereinigd voor en na iedere bezoeker en er wordt alcoholgel voorzien. Bij een bezoek aan het archief moet je een mondmasker meebrengen en regelmatig je handen wassen. Wie afdaalt op de trap heeft voorrang”, klinkt het. Een afspraak maken bij Archief en Erfgoed kan via archiefenerfgoed@heist-op-den-berg.be. Aanvragen worden beantwoord op maandag en op woensdag.