Heistenaar Jeroen brengt twaalf luxe geurkaarsen uit: “Elke kaars heeft een boodschap” Antoon Verbeeck

11 mei 2020

16u38 5 Heist-Op-Den-Berg Jeroen Feytens uit Hallaar heeft recent met ‘Just An Attitude’ een lijn luxe geurkaarsen gelanceerd. De twaalf verschillende geuren worden telkens gelinkt aan een boodschap, zoals ‘Don’t Give Up’ en ‘I Love You’.

“Ik heb altijd al een interesse gehad in geurkaarsen en in 2018 besloot ik in bijberoep kaarsen te ontwikkelen. Mijn job bij de bank heb ik nu opgegeven om me volledig te concentreren op ‘Just An Attitude’”, vertelt Jeroen. “De kaarsen worden allemaal met de hand gevuld in België en de bijbehorende kaartjes worden gemaakt van 100 procent gerecycleerd papier. Elke kaars heeft zijn eigen boodschap, die is afgestemd op de geur. Zo heeft de ‘I don’t care’-kaars een zwaardere geur dan bijvoorbeeld de ‘Happy Thoughts’, die een frisse en lichte geur verspreidt.”

Twee jaar lang werkte Jeroen aan de eerste lijn van twaalf kaarsen, en toen sloeg het coronavirus toe. “Mijn opstart is niet zoals ik had verwacht, maar ik probeer er nu het beste van te maken door mijn kaarsen, onder andere met de hulp van influencers op sociale media, online aan de man te brengen. Het is nog wel steeds de bedoeling dat op termijn de kaarsen in de winkels liggen. Ik zal me in de eerste plaats focussen op lokale handelaars, maar ik kan aannemen dat die nu wel andere zaken aan hun hoofd hebben.”

De hele Attitude-collectie is terug te vinden op www.justanattitude.be. Voor een exemplaar tel je 59 euro neer.