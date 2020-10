Heistenaar (19) riskeert twaalf maanden voor drugshandeltje Tim Van Der Zeypen

12 oktober 2020

13u15 1 Heist-Op-Den-Berg Een negentienjarige uit Heist-op-den-Berg riskeert een celstraf van twaalf maanden effectief gekoppeld aan een geldboete van 8.000 euro. De tiener werd begin december 2019 op heterdaad betrapt tijdens een politiecontrole. Hij was in het bezit van cocaïne en cannabis.

In zijn sok werd er ook nog eens 710 euro aan cash geld gevonden. “Hierop werd beslist om een huiszoeking uit te voeren en dat leverde de vondst van andere bezwarende elementen op”, klonk het bij het parket. “Het ging om enkele luxespullen en een gsm, waarvan de beklaagde weigerde de pincode te geven.”

De openbaar aanklager vond dat de tiener hiermee zijn handel probeerde af te dekken en geloofde de uitleg van de jongeman niet. Die had namelijk aan de politie verklaard dat hij de aangetroffen drugs in het kader van zijn drugsverslaving had gestolen bij zijn dealer.

Op zitting vanmorgen gaf de tiener zijn handeltje toe en voegde hij daar nog aan toe dat hij inmiddels beseft dat hij door zijn handeltje heel wat kapot heeft gemaakt. “Maar hij heeft het licht gezien en wil zich aanpassen”, besloot zijn raadsman. Die vroeg een straf met probatie-uitstel. Een vonnis volgt op 9 november.