Heist wapent kwetsbare groepen tegen de hitte: waaiers en zonnecrème voor kinderen en ouderen Actie kadert binnen het lokale warmteplan Antoon Verbeeck

31 juli 2020

12u56 0 Heist-Op-Den-Berg In Heist-op-den-Berg krijgen kinderen op het speelplein, de sportievelingen op de zomerkampen en de cliënten van de thuiszorgdiensten een zonnehoedje, zonnecrème of een waaier om zichzelf te beschermen tegen de warmte. Het uitdelen van de gadgets kader binnen het lokaal warmteplan van de gemeente.

“Met een lokaal warmteplan, dat breder kadert binnen het Vlaamse warmteactieplan van het Agentschap Zorg en Gezondheid, wil Heist-op-den-Berg haar inwoners voorbereiden op warme dagen. In het plan wordt beschreven hoe en wanneer de Heistse inwoners, met kwetsbare doelgroepen in het bijzonder, en professionals die werken met deze doelgroepen geïnformeerd en gewaarschuwd worden tijdens warme dagen. Het plan bevat tevens een aantal aanbevelingen en preventieve acties waarbij verschillende lokale partners nauw zijn betrokken, zoals Sport en Jeugd, het Speelplein en de Thuiszorgdiensten. Het wordt jaarlijks geactualiseerd”, deelt schepen van Welzijn en Gezondheid Kelly Van Tendeloo (PRO Heist) mee. “Op deze manier wil Heist-op-den-Berg als één van de eerste gemeenten in onze regio, structureel inzetten om gezondheidseffecten ten gevolge van erg warme dagen te voorkomen bij haar inwoners. Naast ouderen en kinderen krijgen ook de dieren aandacht in het plan, want ook zij hebben last van de hitte.” Op de website www.heist-op-den-berg.be/land/warme-dagen kan je tips vinden over wat je kan doen om jezelf, maar ook anderen te beschermen tegen warmte.