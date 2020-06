Heist voert snelheidslimiet van 50 kilometer per uur in op Mechelbaan Antoon Verbeeck

02 juni 2020

De Mechelbaan in Zonderschot en Booischot (Heist-op-den-Berg) is voortaan een zone 50. Op 31 maart besliste het schepencollege om de nieuwe snelheidslimiet in te voeren langs de Mechelbaan tussen de N10 en het begin van de bebouwde kom van Booischot. De nodige verkeersborden werden reeds geplaatst. “Op de ambtelijke werkgroep mobiliteit van 7 februari 2020 werd geadviseerd om een snelheidsverlaging door te voeren op de Mechelbaan, van 70 naar 50 kilometer per uur. De straat is dichtbebouwd, weliswaar met open bebouwing, en het wegbeeld en de weginfrastructuur is gelijkaardig over het volledige tracé tussen N10 en N15. Een zelfde snelheidsregime over de volle lengte van de straat is dan ook aangewezen”, deelt het schepencollege mee.