Heist Speed Date komt met lockdown-editie: “Voor singles die willen daten vanuit hun kot” Antoon Verbeeck

04 mei 2020

11u17 2 Heist-Op-Den-Berg Korfbalclub Joki uit Itegem organiseert op 16 mei een eerste online Heist Speed Date. Met ‘Heist Speeddate Lockdown’ wil het alle vrijgezellen die dezer dagen alleen in hun kot zitten toch een date aanbieden.

“Heel wat vrijgezellen zitten nu alleen in quarantaine en dat kan best eenzaam zijn. Via ‘Heist Speeddate Lockdown’ kunnen ze, corona of niet, toch nog daten. Deelnemers krijgen een link doorgestuurd met enkele instructies om aan de virtuele tafels aan te schuiven. Deze keer krijgen ze 10 in plaats 5 minuten om elkaar beter te leren kennen”, vertelt Dimitri Belmans. Deelnemers geven op voorhand hun leeftijd, interesses en hobby’s door via een inschrijvingsformulier. Deelnemen aan de speeddate is gratis. “Het enige wat je nodig hebt is een computer of smartphone, een camera en een luidspreker. Als je date is afgelopen, stuur je naar ons een mail met wie je nog eens wil terugzien. Is er een match dan geven we de e-mailadressen door om verder online af te spreken.” Inschrijven doe je voor 13 mei via deze link. De speeddate start zelf om 20 uur. Op 30 januari 2021 staat de volgende Heist Speed Date gepland in Cultuurcentrum Zwaneberg.