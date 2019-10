Heist Speed Date komt met daten voor duo’s: “Om je vriendenkring uit te breiden, niet voor een nieuwe partner” Antoon Verbeeck

11 oktober 2019

18u20 0 Heist-Op-Den-Berg Voor de vierde editie van Heist Speed Date pakt de organisatie uit met een nieuwe locatie én een nieuwe doelgroep. Koppels of vrienden die op zoek zijn naar nieuwe vrienden kunnen zich in duo inschrijven voor een speeddate in Cultuurcentrum Zwaneberg.

Heist Speed Date, een organisatie van Korfbalclub Joki uit Itegem, kent al drie jaar succes met haar speeddate. Dit jaar, op zondag 10 november, wordt het concept uitgebreid. “Duo’s, dat kunnen koppels, collega’s of familieleden zijn, die graag nieuwe mensen uit Heist-op-den-Berg en omstreken willen leren kennen zijn welkom. Je krijgt als duo de kans om met verschillende andere duo’s kennis te maken en wie weet zo je vriendenkring uit te breiden. Het is ook interessant voor nieuwe inwoners van de gemeente die hier nog niemand kennen”, vertelt Dimitri Belmans, speler-trainer van de club en zaakvoerder van kapsalon R.L. Artistic Haircare. “Voor koppels is het moeilijk om, tussen het werk en het zorgen voor de kinderen door, tijd vrij te maken voor een sociale activiteit. Maar ook voor koppels zonder kinderen en waarvan de vriendenkring bestaat uit gezinnen, is het niet eenvoudig om in hun vrije tijd iets met vrienden te doen. In het kapsalon en aan de schoolpoort hoor ik geregeld hoe moeilijk het is om nieuwe contacten te leggen.”

Geen single duo’s

“De speeddate voor duo’s is net hetzelfde concept als de speeddate voor singles, die trouwens ook die avond zal plaatsvinden. Om de vijf à tien minuten wissel je van gesprekspartners. Nadien kan er nog iets gedronken worden. Het is een vrij uniek concept, ik had er alleszins nog nooit van gehoord, maar dat wil niet zeggen dat een speeddate voor duo’s niet kan aanslaan. Ik denk wel dat er hier een publiek voor is.” Single vrienden die onder het motto ‘samen staan we sterk’ zich in duo inschrijven, worden niet geaccepteerd. “De duo-speeddate draait om het vinden van nieuwe vrienden, niet om het vinden van een partner. Daar is er de gewone speeddate voor”, klinkt het.

CC Zwaneberg

“Er zal die avond alvast plaats genoeg zijn. Want voor de vierde editie ruilen we de parochiezaal van Itegem in voor de Blauwe Zaal van Cultuurcentrum Zwaneberg, waar we meer ruimte hebben en beschikken over een grotere parking”, legt Dimitri uit. “Heist Speed Date is sinds de eerste editie gegroeid. De laatste edities telden we zo’n 140 deelnemers, tussen 21 en 65 jaar. Vorig jaar zijn daar drie koppels uit voort gekomen, in 2017 waren dat er vier. Sommige koppels zijn nog steeds samen, andere dan weer niet. Maar dat is niet onze schuld hé”, lacht Dimitri. “We hopen dat onze duo-speeddate ook succes heeft en dat heel wat deelnemers na afloop een leuke avond hebben gehad en hun vriendenkring hebben uitgebreid. Dat zou fantastisch zijn.” Singles en duo’s kunnen zich inschrijven via heistspeeddate@gmail.com, dit voor 27 oktober. Deelnemen kan vanaf 20 jaar en kost je 20 euro. Heist Speed Date start op 10 november om 19 uur.