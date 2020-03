Heist sluit horeca al om 21 uur om ‘lockdown’-feestjes te voorkomen Antoon Verbeeck

13 maart 2020

18u24 6 Heist-Op-Den-Berg In de strijd tegen het coronavirus moeten de cafés in Heist-op-den-Berg vanavond al om 21 uur in plaats van om middernacht sluiten, en dat wordt bij de cafébazen op gemengde gevoelens onthaald. Een vreemde beslissing volgens de ene, niet meer dan normaal volgens de andere. Het schepencollege wil op deze manier ‘lockdown’-feestjes voorkomen.

Om middernacht gaan de federale maatregelingen in. Vanaf dan moeten alle horecazaken de deuren sluiten tot 3 april. In Heist-op-den-Berg passen ze die maatregel aan. Cafés en restaurants worden verplicht om vanavond al om 21 uur te sluiten. “Een zeer vreemde beslissing”, reageert Yves Janssens van café ‘t Pleintje. “Het is zo al erg genoeg, en hier in Heist doen ze er dan nog eens een schepje bovenop. Ik kan begrijpen dat er moet ingegrepen worden, maar gaan die drie uur echt een groot verschil maken?” “In alle eerlijkheid: wij waren sowieso al van plan om vroeger te sluiten”, zegt Frederik De Greef van De Kosmonaut. “Hier en daar hadden we opgevangen dat er vanavond veel volk nog een pint wil pakken. Drukte is nu net hetgeen we willen vermijden. Een vervroeging van het sluitingsuur is dus geen probleem. Wie zijn wij om de wetenschappers tegen te spreken. Wij schikken ons. De volksgezondheid primeert.”

Lockdown party

“Gisteren hebben we overwogen om gesloten te blijven op vrijdag. Uiteindelijk hebben we vandaag gewoon de deuren geopend, maar als het straks rustig is, kan het best zijn dat we nog voor 21 uur het café sluiten”, vertelt Gert De Bie van Staminee De Living. De vervroeging van het sluitingsuur moet laattijdige feestjes voorkomen. In alle uithoeken van Vlaanderen worden er vanavond ‘lockdown’-feestjes georganiseerd. “Via sociale media vernamen we dat er ook in onze gemeente dergelijke feestjes stonden gepland”, legt burgervader Luc Vleugels (CD&V) uit. “Dit staat natuurlijk haaks met de burgerzin die wij in deze tijden aan de dag willen leggen. Niet naar een evenement kunnen gaan, maar wel gaan feesten op café; dat kan gewoon niet. Waarom dan 21 uur? Met een nog vroeger sluitingsuur treffen we de restaurants. We willen ook niet dat het voor de horeca een volledig verloren avond wordt.”

Horecagemeente

En zo begint de Heistse horeca dus vroeger aan zijn onverwachte sluitingsperiode. “Voor onze sector worden de komende weken catastrofaal. Wij zijn een gevestigde waarde en komen dit wel te boven, maar ik hou mijn hart vast voor cafés en restaurants in Heist die voordien al amper het hoofd boven water konden houden of die nog maar juist zware investeringen hebben gedaan”, zucht Janssens. “Ik kan me nu nog niet inbeelden dat het hier tot april leeg gaat zijn. De komende weken gaan pijn doen, ook aan de portemonnee. Maar Heist-op-den-Berg is een horecagemeente. De liefde voor de horeca in deze gemeente zal ons nadien uit deze donkere tijden trekken”, besluit De Bie.