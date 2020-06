Heist scoort met Europees project: “Schoolvoorbeeld voor andere projecten” Antoon Verbeeck

15 juni 2020

10u58 0 Heist-Op-Den-Berg ‘Europa voor de burger’, het Easy Towns 2.0-project waaraan elf Europese landen deelnemen onder leiding van Heist-op-den-Berg is volgens het Vlaams-Europese verbindingsagentschap VLEVA een schoolvoorbeeld voor Europese projecten.

“VLEVA werkt momenteel aan een Europese subsidiemonitor die wil terugblikken op de huidige programmaperiode en de Vlaamse deelname daarin in kaart wil brengen. Als schoolvoorbeeld kozen ze voor ‘Europa voor de burger’”, vertelt coördinator Bernadette De Cat. “Bovendien kunnen, nu de Europese vluchten hernomen worden, de internationale meetings in het Poolse Niepolomice en de projectfinale in Heist-op-den-Berg, die werden geannuleerd omwille van de coronacrisis, opnieuw op de agenda worden gezet. Tweemaal goed nieuws dus voor Easy Towns 2.0.” Ook vorig jaar werd de Heistse werking met de Europese projectbudgetten voorbeeldig genoemd.