Heist past handhaving aan: “Mondmasker dragen hoeft niet op plaatsen met minder risico” Els Dalemans

08 augustus 2020

14u46 14 Heist-Op-Den-Berg Inwoners van Heist-op-den-Berg hoeven hun mondmasker tot en met woensdag niet te dragen op plaatsen met minder risico op besmetting. “We passen onze handhaving tijdelijk aan naar aanleiding van de hittegolf. Het aantal coronabesmettingen in Heist ligt vrij laag, dus we rekenen op ieders gezond verstand”, zegt burgemeester Luc Vleugels (CD&V).

“De huidige hittegolf en de coronacrisis zorgen samen voor een heel uitzonderlijke situatie. Onze inwoners moeten immers net nu verplicht mondmaskers dragen. Om het de Heistenaars wat comfortabeler te maken, hebben we beslist om de mondmaskerplicht op ons grondgebied nog tot en met woensdag aangepast te handhaven.”

Verkoeling

“Dit wil zeggen dat de lokale politie van Heist tot en met woensdag niet zal optreden tegen het niet dragen van een mondmasker op plaatsen waar de overdracht van het virus zeer klein is. We bedoelen hiermee plaatsen waar weinig mensen komen, en waar het gemakkelijk is om de sociale afstand van 1,5 meter te bewaren. Heist is immers een landelijke gemeente met genoeg rustige plekjes waar je verkoeling kan vinden.”

Maandagmarkt

“Alle inwoners blijven wel verplicht om altijd een mondmasker bij zich te hebben. Je kan immers nooit op voorhand inschatten of het ergens drukker zal zijn of worden. Ook de verplichting om een mondmasker te dragen op de maandagmarkt, in de Bergstraat, in openbare gebouwen en in de horeca blijft bestaan. De politie zal dit ook blijven controleren.”

Gezond verstand

“We zijn ervan overtuigd dat we kunnen rekenen op het gezonde verstand van onze inwoners. De coronacijfers in Heist liggen vrij laag, en dat is mee het resultaat van de inspanningen en medewerking van de Heistenaars. Dat willen we graag zou houden, daarom rekenen we ook dit keer op de burgerzin van onze inwoners om correct in te schatten wanneer het mondmasker wel of niet gedragen hoeft te worden.