Heist-op-den-Berg zoekt eerste dorpsdichter: “Wie wil twee jaar toegankelijke poëzie brengen?” Antoon Verbeeck

24 september 2020

14u33 0 Heist-Op-Den-Berg De Cultuurraad en het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg zijn op zoek naar een ‘Dichter bij de Nete’, iemand die in 2021 en 2022 de dorpsdichter van de gemeente wil zijn. Hij moet in die twee jaar tien gedichten afleveren, waarvan het onderwerp steeds in samenspraak met de raad en gemeente wordt vastgelegd.

“We worden allemaal al maanden gegijzeld door het coronavirus en zien alle culturele activiteiten geannuleerd worden. Om deze periode toch een beetje aangenamer te maken, lanceren we als Cultuurraad een nieuw project onder het motto ‘Welle hemme alles... behalve een dorpsdichter’”, vertelt Kristel Van Craen. “We gaan op zoek naar een man of vrouw die twee jaar lang Heist-op-den-Berg, de inwoners en de actualiteit poëtisch wil vertegenwoordigen en beschrijven. Iedereen die ouder is dan 16 jaar of in 2021 16 jaar wordt, kan zich aanmelden.”

Rik Torfs in jury

“Van de dorpsdichter verwachten we dat hij toegankelijke poëzie brengt, waar iedereen iets aan heeft en ook begrijpt. Hij zal werken voordragen tijdens onder andere de opening van toeristische activiteiten of tijdens de prijsuitreiking van de Cultuurprijzen. Tijdens onze zoektocht werken we met een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de Cultuurraad, bibliotheek, cultuurcentrum en het gemeentebestuur. Ook Rik Torfs zal in de jury zetelen. Na een eerste selectie organiseren we een juryoverleg in beperkte kring, waarna we de dorpsdichter aanstellen. De bekendmaking houden we voor Gedichtendag op 28 januari 2021.”

Kandidaten kunnen zich aanmelden via cultuur@heist-op-den-berg.be of op 015/22.86.94. De wedstrijd loopt tot 1 december.