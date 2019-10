Heist-op-den-Berg krijgt ‘maar’ 100.000 euro subsidie voor aanleg Oostelijke Rondweg, gemeente moet dus 3,9 miljoen euro zelf betalen Antoon Verbeeck

09 oktober 2019

09u46 3 Heist-Op-Den-Berg Het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg krijgt een subsidie van honderdduizend euro voor de realisatie van de Oostelijke Rondweg tussen de Herentalsesteenweg en Westerlosesteenweg, minder dan gehoopt. Dat betekent dat de gemeente 3,9 miljoen euro zelf zal moeten neertellen om de langverwachte baan aan te leggen.

De Oostelijke Rondweg moet de centra van Heist-op-den-Berg en Booischot ontlasten van doorgaand en zwaar vrachtverkeer. De weg zal in de Broekstraat aansluiten op de Westerlosesteenweg en de Herentalsesteenweg. Ondertussen weten we dat de gemeente de grootste financiële last zelf zal moeten dragen. “Van Vlaanderen krijgen we honderdduizend euro voor de aansluiting aan gewestweg Westerlosesteenweg. De rest van de kosten, 3,9 miljoen euro, is voor de gemeente”, legt schepen van Openbare Werken David Geerts (PRO Heist) uit. “We krijgen geen groter subsidiebedrag omdat de Oostelijke Rondweg geen verbindingsweg is tussen twee industrieterreinen.”

Rotonde

Dat houdt het gemeentebestuur echter niet tegen om werk te maken van de verbindingsbaan. Het contract met het studiebureau is ondertussen verlengd. “Het oude contract dateert van 2005, maar ondertussen is er op gebied van procedures en wetgeving wel een en ander veranderd”, gaat Geerts verder. “Ook de aanleg van een rotonde aan de Broekstraat-Herentalsesteenweg is opgenomen als extra opdracht. We willen na het bouwverlof van 2020 deze rotonde aanleggen. De Oostelijke Rondweg zal daarna hierop aansluiten.”

De voorbije jaren zijn alle gronden verworven, op een stuk grond aan de Herentalsesteenweg na. “Zodra de nieuwe rotonde in de Broekstraat er ligt, kunnen we verdere stappen zetten in het dossier. Ik schat dat de werken aan de rotonde een jaar zullen duren”, besluit de schepen.