Heist-op-den-Berg gebuisd op fietsrapport: “Nog zeker werk aan de winkel, maar ook al veel gebeurd” Antoon Verbeeck

27 mei 2020

14u24 0 Heist-Op-Den-Berg Heist-op-den-Berg behoort niet tot de kanshebbers voor de titel van Fietsgemeente en -stad 2020, dat blijkt uit het rapport dat werd opgemaakt door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Fietsersbond. Met 44,9 op 100 scoorde de gemeente onder het Vlaams gemiddelde.

In totaal vulden 84 personen in oktober de online enquête in voor Heist-op-den-Berg. Onder andere de staat van de fietspaden en fietsvriendelijkheid voor kinderen en ouderen werden aangegeven als werkpunten. “Er is zeker nog werk aan de winkel, anderzijds is er, deze legislatuur alleen al, ook veel gerealiseerd”, reageert schepen van Lokale Mobiliteit Katleen Vantyghem (N-VA). “Deze legislatuur investeren we op jaarbasis gemiddeld zo’n 400.000 euro alleen al in fietspaden. En dan tel ik de rioleringsprojecten, waarbij steeds een verbetering van de weginfrastructuur wordt opgenomen, daar nog niet bij. Niet alleen hebben we oog voor de fietspaden zelf, maar ook voor stallingen, bewegwijzering, recreatieve fietsroutes en veilige oversteekplaatsen, denk maar aan de geplande werken aan de N10 en de aansluiting van de rondweg op de Herentalsesteenweg.”

De schepen geeft aan dat Heist een uitgestrekte gemeente is met zo’n 160 kilometer aan fietspaden. “Er staan voor de komende jaren heel wat fietsprojecten op de agenda van het lokaal bestuur. We doen ons uiterste best om het de fietsers hier zo comfortabel mogelijk te maken en hun veiligheid in het verkeer te garanderen. Hopelijk volgt er op het einde van deze legislatuur een positiever rapport.”

Het rapport vind je via deze link.