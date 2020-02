Heist-op-den-Berg gaat eigen communicatiekanalen onder de loep nemen Antoon Verbeeck

28 februari 2020

09u59 0

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg wil bestuderen hoe efficiënt de communicatiekanalen van de gemeente. De efficiëntiemeting moet een beeld geven van welke kanalen gekend zijn bij de burgers en welke kanalen ze wel en niet gebruiken. “Zo kan team Communicatie bekijken in welke communicatiekanalen het best investeert en welke communicatiekanelen het misschien moet afbouwen. Dat kan er ook voor zorgen dat het lokale bestuur in de toekomst meer doelgroepgericht kan communiceren. Het college heeft groen licht gegeven aan de Thomas More Hogeschool om samen de efficiëntiemeting te maken”, deel het schepencollege van Heist-op-den-Berg mee.