Heist-op-den-Berg gaat Bonheidense onthaalouders coördineren Antoon Verbeeck

12 februari 2020

10u22 0 Heist-Op-Den-Berg Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg en het team Onthaalouders van OCMW Bonheiden gaan samenwerken rond gezinsopvang. Concreet gaat Heist de onthaalouders van Bonheiden coördineren, zoals het nu al doet met Hulshout. Het samenwerkingsakkoord kreeg op dinsdag groen licht van de Heistse raadsleden.

“Het is zo dat in Bonheiden nog negen onthaalouders tewerkgesteld zijn, maar dat de coördinator op pensioen gaat”, zegt schepen van Kinderopvang in Heist-op-den-Berg Kelly Van Tendeloo (PRO Heist). “Deze samenwerking is vanuit Bonheiden geen besparingsmaatregel, want de dienst van onthaalouders is volledig gesubsidieerd, maar er komt nu eenmaal veel bij kijken. Aangezien wij toch al met Hulshout een samenwerking hebben, willen wij de coördinerende rol voor Bonheiden op ons nemen.”

Erkende onthaalouders

De samenwerking is niet alleen interessant voor Bonheiden. Ook Heist wint er iets bij. “Bonheiden heeft te weinig onthaalouders om het aantal plaatsen in te vullen. De kans is groot dat zij plaatsen gaan verliezen en dat deze terug naar Kind en Gezin gaan, om later opnieuw te herverdelen. Heist-op-den-Berg heeft net een tekort aan erkende gesubsidieerde onthaalouders. Bonheiden zou zeer welwillend zijn om plaatsen over te hevelen naar ons. Zij krijgen de goede ondersteuning, en wij kunnen meer onthaalouders in dienst nemen. Maandelijks zullen wij iemand naar Bonheiden afvaardigen om daar de ouders te informeren”, besluit de schepen.

Wijzigingen minimaal

“Enerzijds bereiken meer en meer onthaalouders de pensioenleeftijd. Anderzijds wordt het steeds moeilijker om geschikte nieuwe onthaalouders te vinden”, klinkt het in Bonheiden. “Door de dienst onthaalouders van Bonheiden samen te smelten met de dienst van Heist-op-den-Berg kunnen we profiteren van de voordelen van schaalvergroting. Zo kan het verdere bestaan van de dienst veilig gesteld worden. Voor de ouders en ook voor de onthaalouders zullen de wijzigingen minimaal zijn. Voor de kinderen verandert er niets, zij zullen bij hun vertrouwde onthaalmoeder opgevangen kunnen worden, het is enkel de omkadering die een beetje wijzigt.”