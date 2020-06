Heist-op-den-Berg bouwt openbaar verlichtingspark om naar ledverlichting: “Tegen 2030 alleen maar leds”



Antoon Verbeeck

30 juni 2020

10u32 0 Heist-Op-Den-Berg Het lokale bestuur van Heist-op-den-Berg heeft beslist om het openbare verlichtingspark tegen 2030 integraal om te bouwen naar ultrazuinige ledverlichting. Dat werd zo genoteerd in het Heistse masterplan voor de openbare verlichting.

“Door de versnelde ombouw, gerealiseerd door netbedrijf Fluvius, mikken we vooral op een forse daling van het energieverbruik, energiekosten en CO2-uitstoot. Bovendien biedt de ombouw mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of slimme toepassingen”, deelt milieuschepen Sarah Wouters (Groen) mee. “Tegelijkertijd introduceren we nieuwe brandregimes waarbij het licht ’s nachts gedoofd of gedimd wordt ter bestrijding van lichtvervuiling. Zo zal in de dun bewoonde en meest natuurrijke gebieden het licht ’s nachts gedoofd worden. Verder zal er veel gerichter verlicht worden zoals bijvoorbeeld op kruispunten en gevaarlijke bochten.”

Om het volledige lichtpark om te zetten tegen 2030 moeten er zo’n 900 toestellen per jaar worden omgebouwd. Momenteel staat het totaal aantal verlichtingstoestellen op 9.162 stuks, waarvan 250 leds. Het energieverbruik zal dalen van 2.785.987 kWh in 2020 naar 1.558.565 kWh in 2030, wat de huidige CO2-uitstoot tegen 2030 halveert.