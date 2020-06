Heist Loopt & Wandelt Virtueel telde 610 deelnemers: “Zelfs in USA werd er deelgenomen” Antoon Verbeeck

03 juni 2020

20u18 0 Heist-Op-Den-Berg Heist Loopt & Wandelt Virtueel lokte op zondag 610 sportievelingen uit hun kot. Het initiatief werd op poten gezet door Actie Zorgenmens als vervanging van het afgelaste Heist Loopt & Wandelt, dat in augustus zou plaatsvinden.

De organisatie kon vandaag een cheque van 5.500 euro overhandigen aan de Sociale Kruidenier in de Noordstraat, het goede doel van dit jaar. “We kunnen terugblikken op een succesvolle Heist Loopt & Wandelt Virtueel. Stiekem hadden we gehoopt om toch een vierde van ons normale deelnemersaantal, zijnde 500, te bereiken en dat hebben we zelfs overtroffen. Leuk om vast te stellen is dat we met Heist Loopt & Wandelt Virtueel internationaal zijn gegaan. Zo waren er deelnemers van over de hele wereld, onder ander zes in de Verenigde Staten”, aldus Gert Vercammen van de organisatie.