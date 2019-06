Heist loopt start met voorinschrijvingen en zwaait met kortingen Antoon Verbeeck

11 juni 2019

08u42 2 Heist-Op-Den-Berg Heist Loopt, de sportieve joggingnamiddag in Heist ten voordele van Actie Zorgenmens, is gestart met zijn voorinschrijvingen. Tot 31 juli loopt de voorinschrijving en krijg je enkele voordelen. Vanaf dit jaar kan je ook tickets, drank- en eetbonnen al op voorhand aankopen.

“Wie zich voor 31 juli inschrijft neemt goedkoper deel, krijgt zijn voornaam op het borstnummer, ontvangt een goedgevulde goodiebag, krijgt gratis toegang tot Heist Zingt en maakt het ons een stuk makkelijker”, deelt de organisatie mee. “Vanaf dit jaar kan je in voorverkoop tickets, drank- en eetbonnen online aankopen en dit aan een voordeliger tarief. Zo wordt een drankje een halve euro goedkoper en een fles Prosecco heeft een kostprijs van slechts 20 euro in plaats van 25 euro. Een pasta bereid door het Instituut Mevrouw Govaerts wordt 2 euro goedkoper in voorverkoop.”

“Vorig jaar hebben we beslist een bescheiden, maar voor het evenement een zeer belangrijke bijdrage van 5 euro te vragen voor het betreden van het terrein vanaf 18 uur. Dit moet de hoge kostprijs van Heist Zingt drukken en betaalbaar houden, waardoor we zo veel mogelijk opbrengst kunnen schenken aan Actie Zorgenmens. Bij aankoop via de voorverkoop bieden we een ticket van 5 euro aan mét een gratis drankbonnetje erbovenop ter waarde van 2,5 euro. Let wel, de deelnemers die zich vooraf inschreven voor Heist Loopt mogen sowieso gratis op het terrein, samen met iedereen jonger dan 16 jaar en ook alle leden van een jeugdverenigingen in hun outfit.” Heist Loopt en Heist Zingt vinden dit jaar plaats op 25 augustus.