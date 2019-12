Heist krijgt Ketnet Brandt Weer over de vloer, met optredens van #LikeMe en Slongs Antoon Verbeeck

11 december 2019

12u21 4

Heist-op-den-Berg mag op zaterdag 21 december de Ketnet Brandt Weer-brigade verwelkomen. Tijdens De Warmste Week trekken Ketnet Brandt Weer en Radio 2 er iedere dag samen op uit. De Ketnet Brandt Weer-wagen strijkt neer in maar liefst zes verschillende steden en gemeenten. Voor de provincie Antwerpen werd er voor Heist-op-den-Berg gekozen. “Op zaterdag 21 december vind je Ketnet Brandt Weer en Radio 2 op het Cultuurplein in Heist-op-den-Berg. Tussen 15.30 en 20 uur kan je genieten van mini-optredens van onder meer Slongs, #LikeMe en een dj-set van Maarten van Down the road. Radio 2 en Ketnet zullen ook liveradio en televisie maken. Van 16 tot 18 uur maakt Radio 2 live het programma De Warmste Spits op de locatie. En van 18 tot 20 uur presenteren de Ketnet-wrappers Ketnet Brandt Weer Live, te volgen op Ketnet, Ketnet.be en in de Ketnet-app”, klinkt het bij het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg.

