Heist gaat verder met huisbezoeken aan 75-jarigen Antoon Verbeeck

28 januari 2020

11u36 0

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg breidt een vervolg aan het project ‘Praatmakers’. Sinds 2016 krijgen alle inwoners van Heist-op-den-Berg die 75 jaar worden een huisbezoek van een medewerker van het lokale bestuur. Tijdens zo’n bezoek wordt de seniorengids overhandigd en wordt er gepeild naar mogelijke hulpvragen en eenzaamheid. “Als nodig kan zo op een laagdrempelige manier de juiste hulpverlening opgestart worden of kunnen mensen in contact gebracht worden met bv. een vereniging. Twee jaar na het eerste bezoek krijgen alle 77-jarigen een vrijblijvende uitnodiging voor een opvolgingsbezoek. Het lokale bestuur beslist om Praatmakkers verder te zetten met extra aandacht voor het bereiken van kwetsbare groepen zoals alleenstaanden, mensen met een handicap, mensen in armoede,... Er zullen ook vrijwilligers opgeleid worden om mee op huisbezoek te gaan”, klinkt het.

Meer over Heist-op-den-Berg

samenleving

Praatmakers