Heist gaat mondmaskers verdelen aan inwoners die ouder zijn dan 12 jaar: “We wachten niet op aangekondigde maskers van de overheid” Antoon Verbeeck

27 april 2020

Heist-Op-Den-Berg Ook Heist-op-den-Berg zal haar inwoners voorzien van mondmaskers. Het lokaal bestuur zal elke Heistenaar die ouder is dan 12 jaar een gratis exemplaar bezorgen.

“Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg heeft die mogelijkheid al geruime tijd voorzien en onderzocht de voorbije dagen nauwgezet het bestaande aanbod van kwaliteitsvolle mondmaskers. Tegelijk boog het zich al over de beste manier om ze zo snel mogelijk bij de inwoners te krijgen. De bestelling van wasbare, herbruikbare mondmaskers voor de volledige bevolking wordt onverwijld geplaatst. Er wordt alles aan gedaan om de inwoners tijdig van voldoende mondmaskers te voorzien en elke Heistse inwoner ouder dan 12 jaar een gratis exemplaar te bezorgen.”

Het bestuur wacht dus niet op de aangekondigde mondmaskers van de hogere overheid. “Wellicht gaan mondmaskers nog geruime tijd verplicht of minstens aanbevolen worden, zodat een tweede masker per persoon zeker geen overbodige luxe gaat zijn”, klinkt het. Heist-op-den-Berg moedigt nog wel steeds aan om zelf mondmaskers in elkaar te steken. “Kijk eerst in je eigen omgeving wie ze best kan gebruiken. Heb je er daarna nog ter beschikking, dan zijn ze heel welkom bij het lokale bestuur. Je kan ze in een afsluitbare zak binnenbrengen in het gemeentehuis tijdens de openingsuren van het onthaal.” De juiste wijze van verdeling van de mondmaskers moet nog worden bepaald en zal later bekendgemaakt worden.