Heist en Hulshout pakken samen verouderde woonzorgcentra aan: “Zorg moet publiek blijven” Antoon Verbeeck

23 juni 2020

09u56 0 Heist-Op-Den-Berg Heist-op-den-Berg en Hulshout willen met elkaar samenwerken op het vlak van ouderenzorg. De twee gemeenten staan momenteel voor keuzes over investeringen in hun woonzorgcentra en willen het in publieke handen houden. De gemeenteraden buigen zich eind deze maand over de samenwerking.

Vorig jaar startte het bestuur van Heist-op-den-Berg een strategische oefening over de toekomst van het woonzorgcentrum Berkenhof, goed voor 104 bewonerskamers. Met die oefening wil men een antwoord bieden op toekomstige uitdagingen, waaronder het gebouw van het woonzorgcentrum dat aan vernieuwing toe is. De ongerustheid bij de vakbonden was de laatste maanden groot en bevoegd schepen Sarah Wouters (Groen) beloofde voor de zomer goed nieuws. Een woonzorgcentrum in privé-handen was de minst gewenste optie. “Eind 2019 vonden beide buurgemeenten elkaar in hun zoektocht naar een mogelijke partner. Binnen de zorg bestaat al een samenwerking tussen Heist-op-den-Berg en Hulshout voor de onthaalouders. Met de gedeelde visie is het dus zeer interessant om verder te onderzoeken of we ook op het vlak van ouderenzorg kunnen samenwerken om zo het openbare aanbod van ouderenzorg in onze beide gemeenten ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen”, deelt de schepen mee.

Publieke handen

Ook woonzorgcentrum Ter Nethe in Hulshout is aan vernieuwing toe. Bij de afweging tussen renovatie en nieuwbouw gaat de voorkeur uit naar de bouw van een nieuw centrum. Hulshout ging eveneens op zoek naar een publieke of private partner om samen de nieuwe plannen voor ouderenzorg te realiseren. “Beide besturen vragen op 30 juni een intentie-akkoord van de gemeenteraad voor verder onderzoek naar het opzetten van een welzijnsvereniging waarin de huidige dienstverlening kan worden ondergebracht. Uitgangspunt is dat de zorg publiek blijft; een sterke warme lokale zorg, ook voor de meest kwetsbaren. We willen samenwerken aan een toekomstvisie, zodat we ook de ouderen van morgen op de beste manier kunnen blijven ondersteunen.”